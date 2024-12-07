Турецкая разведка ликвидировала террористку "женского крыла" РКК

Национальная разведывательная организация Турции провела новую операцию в районе Сулеймания в Ираке.

Национальная разведывательная организация Турции провела новую операцию в районе Сулеймания в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате операции была ликвидирована Мюрвет Гюльсевер, занимавшая руководящую должность в группировке PAJK, считающейся "женским крылом" террористической организации РКК.

Сообщается, что террористка под кодовым именем "Жиян Хердем" сотрудничала с организацией с 1992 года.

По имеющейся информации, она прошла обучение по обращению с оружием и идеологическую подготовку непосредственно у лидера РКК Абдуллы Оджалана.