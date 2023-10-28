Турецкая разведка ликвидировала особо опасного террориста PKK в Сирии

Силы спецназа Турции ликвидировали на севере Сирии одного из главарей террористической организации PKK/YPG Мохаммеда Азо под позывным ”Шибли Дерик“.

Силы спецназа Турции ликвидировали на севере Сирии одного из главарей террористической организации PKK/YPG Мохаммеда Азо под позывным ”Шибли Дерик“.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, террорист был ликвидирован в ходе спецоперации Национального разведывательного управления Турции.

Сообщается, что турецкая разведка начала слежку за Мохаммедом Азо в прошлом году.

Террорист был объявлен в розыск 2 февраля 2022 года за участие в организации теракта в полицейском участке на дороге Ширнак/Джизре-Силопи.