Турецкая полиция провела операцию в Испании, обезврежен международный наркокартель

В результате проведенной турецкой полицией в Испании спецоперации обезврежен международный наркокартель, задержан лидер преступной сети.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, операция в Испании проводилась под кодовым названием ARGAY с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками.
"Уничтожен международный наркокартель. Задержан объявленный Турцией в международный розыск руководитель сети Керим Даглыоглу, известный как Эмре Караджа", - отметил министр.