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Турецкая полиция провела операцию в Испании, обезврежен международный наркокартель

Турецкая полиция провела операцию в Испании, обезврежен международный наркокартель В результате проведенной турецкой полицией в Испании спецоперации обезврежен международный наркокартель, задержан лидер преступной сети.
Другие страны
26 июня 2024 г. 10:25
Турецкая полиция провела операцию в Испании, обезврежен международный наркокартель

В результате проведенной турецкой полицией в Испании спецоперации обезврежен международный наркокартель, задержан лидер преступной сети.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, операция в Испании проводилась под кодовым названием ARGAY с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками.

"Уничтожен международный наркокартель. Задержан объявленный Турцией в международный розыск руководитель сети Керим Даглыоглу, известный как Эмре Караджа", - отметил министр.

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Версия на английском языке Turkish police capture fugitive drug lord in Spain
Версия на азербайджанском языке Türkiyə polisi İspaniyada əməliyyat keçirib, beynəlxalq narkokartel zərərsizləşdirilib

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