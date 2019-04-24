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Турецкая община Франции осудила решение Макрона относительно т.н. "геноцида армян"

Турецкая община Франции осудила решение Эммануэля Макрона

Турецкая община Франции осудила объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 апреля в стране днем памяти жертв так называемого "геноцида армян".

Как сообщает французское бюро Report, об этом отмечается в обращении Турецкого исламского союза Франции (DİTİB), Федерации тюрков Франции и Международного союза демократов (UİD). 

"Уже свыше 50-ти лет турки Франции вносят свой вклад в культурную, экономическую, социальную и политическую жизнь страны. По этой причине 800 000 турков Франции не принимают подобных давлений. 

Мы не пойдем на провокации, которые могут навредить миру и общественному порядку и, как и раньше, и впредь будем привязаны к ценностям свободы, равенства и братства", - подчеркивается в документе.  

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