Турецкая компания построит транспортно-логистический узел в украинском аэропорту "Антонов"

Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy, занимающаяся проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов, планирует построить логистический и транспортный узел в расположенном под Киевом аэропорту "Антонов".

Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy, занимающаяся проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов, планирует построить логистический и транспортный узел в расположенном под Киевом аэропорту "Антонов".

Как передает Report , об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Планируется строительство современного логистического и транспортного узла, который начнет работу после открытия воздушного пространства Украины", – написал Кисилевский на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 19 декабря 2023 года Mabtec Engineering and Consultancy объявила о старте разработки концепции реконструкции аэропорта "Антонов" на базе индустриального парка Bucha Techno Garden.

На сайте турецкой компании в портфолио указаны, в частности, многочисленные проекты в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, в столице Туркменистана Ашхабаде, а также в Ираке, Афганистане и Азербайджане.