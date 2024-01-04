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Турецкая компания построит транспортно-логистический узел в украинском аэропорту "Антонов"

Турецкая компания построит транспортно-логистический узел в украинском аэропорту "Антонов" Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy, занимающаяся проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов, планирует построить логистический и транспортный узел в расположенном под Киевом аэропорту "Антонов".
Другие страны
4 января 2024 г. 12:22
Турецкая компания построит транспортно-логистический узел в украинском аэропорту Антонов

Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy, занимающаяся проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов, планирует построить логистический и транспортный узел в расположенном под Киевом аэропорту "Антонов".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Планируется строительство современного логистического и транспортного узла, который начнет работу после открытия воздушного пространства Украины", – написал Кисилевский на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 19 декабря 2023 года Mabtec Engineering and Consultancy объявила о старте разработки концепции реконструкции аэропорта "Антонов" на базе индустриального парка Bucha Techno Garden.

На сайте турецкой компании в портфолио указаны, в частности, многочисленные проекты в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, в столице Туркменистана Ашхабаде, а также в Ираке, Афганистане и Азербайджане.

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