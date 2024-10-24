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Турецкая компания Baykar назвала сроки завершения строительства завода по производству БПЛА в Украине

Турецкая компания Baykar назвала сроки завершения строительства завода по производству БПЛА в Украине Завод по производству беспилотников Bayraktar в Украине достроят к следующей осени, когда начнется производство – пока неизвестно.
Другие страны
24 октября 2024 г. 22:46
Турецкая компания Baykar назвала сроки завершения строительства завода по производству БПЛА в Украине

Завод по производству беспилотников Bayraktar в Украине достроят к следующей осени, когда начнется производство – пока неизвестно.

Как передает Report со ссылкой Reuters, об этом заявил гендиректор компании Baykar Халук Байрактар.

"Мы завершили строительство на 80%, и машины заказываются. Дата производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года", – рассказал он.

Ожидается, что завод будет производить версию дрона TB2 или его вариант TB3. Они отличаются, в частности, размером, грузоподъемностью и максимальной скоростью.

Напомним, что беспилотники Bayraktar были популярны в начале войны, но уже осенью 2023 года в ВСУ заявили, что они оказались не очень эффективными.

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