Турецкая делегация отправилась в США для переговоров по F-16

Техническая делегация Минобороны Турции по приглашению американской стороны отправилась в США для обсуждения вопроса о модернизации и закупке истребителей F-16.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
"Техническая делегация Министерства национальной обороны Турции по приглашению США отправилась в эту страну с целью скорейшей реализации процесса модернизации и закупки F-16", - отмечается в заявлении.
В ведомстве напомнили, что ранее стороны провели серию консультаций по данной теме.
Речь идет о переговорах сторон в декабре 2021 года, а также в феврале и марте 2022 года.