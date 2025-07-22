Турецкая делегация будет участвовать в переговорах РФ и Украины

Делегация Турции будет представлена на переговорах России и Украины в Стамбуле.
Как передает Report, об этом "РИА Новости" сообщает со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
По его словам, в состав делегации, вероятно, войдет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"С большой долей вероятности состав турецкой делегации будет таким же, как на прошлых переговорах: с участием глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства", - сказал собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что третий раунд переговоров пройдет 23 июля. Хакан Фидан сообщил, что встреча Москвы и Киева на турецкой площадке состоится на этой неделе. Кремль обещал позднее назвать тоную дату встречи.
Напомним, что предыдущие два раунда проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня. На встречах присутствовал Хакан Фидан. По итогам российская и украинская делегация договорились об обменах военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня.