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    Турецкая береговая охрана спасла 57 человек с острова в Эгейском море

    Трое больных детей и девять взрослых были эвакуированы вертолетом

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Турецкая береговая охрана спасла 57 нелегальных мигрантов с острова в Эгейском море, расположенного недалеко от западного побережья страны.

    Как передает Report, об этом сообщает сегодня газета Daily Sabah.

    Перевозившее их судно село на мель у острова, находящегося недалеко от приморского города Дикили (провинция Измир). Трое больных детей и девять взрослых были эвакуированы вертолетом, остальных доставили на берег на рыболовецких лодках, так как корабли береговой охраны не могли подойти к скалистому острову.

    По данным газеты, мигранты направлялись в Грецию.

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