Турецкая береговая охрана спасла 57 человек с острова в Эгейском море

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Турецкая береговая охрана спасла 57 нелегальных мигрантов с острова в Эгейском море, расположенного недалеко от западного побережья страны.

Как передает Report, об этом сообщает сегодня газета Daily Sabah.

Перевозившее их судно село на мель у острова, находящегося недалеко от приморского города Дикили (провинция Измир). Трое больных детей и девять взрослых были эвакуированы вертолетом, остальных доставили на берег на рыболовецких лодках, так как корабли береговой охраны не могли подойти к скалистому острову.

По данным газеты, мигранты направлялись в Грецию.