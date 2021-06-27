Турецкая армия уничтожила террористов в Ираке

Турецкие ВВС нейтрализовали трех террористов ПКК в районе Гара на севере Ирака.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны.
"Турция продолжает наносить эффективные удары по позициям террористов на севере Ирака. В результате успешной воздушной операции турецкие ВВС нейтрализовали трех террористов ПКК в районе Гара", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что террористы ПКК совершили ряд кровавых терактов в Турции.