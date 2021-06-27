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Турецкая армия уничтожила террористов в Ираке

Турецкая армия уничтожила террористов в Ираке Турецкие ВВС нейтрализовали трех террористов ПКК в районе Гара на севере Ирака
Другие страны
27 июня 2021 г. 20:14
Турецкая армия уничтожила террористов в Ираке

Турецкие ВВС нейтрализовали трех террористов ПКК в районе Гара на севере Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны.

"Турция продолжает наносить эффективные удары по позициям террористов на севере Ирака. В результате успешной воздушной операции турецкие ВВС нейтрализовали трех террористов ПКК в районе Гара", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что террористы ПКК совершили ряд кровавых терактов в Турции.

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Версия на азербайджанском языке İraqda terrorçular məhv edildi

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