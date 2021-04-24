Турецкая армия проводит операцию в Ираке, РКК понесла большие потери

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию об операциях против террористической организации РКК на севере Ирака.

Министерство национальной обороны Турции распространило информацию об операциях против террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, в информации говорится:

"Отважный спецназ героических Вооруженных сил Турции находится на севере Ирака".

Издание Hürriyet сообщает, что в операции задействованы около 50 боевых самолетов. Кроме того, БПЛА бомбят возможные пути отступления террористов. Террористическая группировка понесла большие потери.

В операциях с большим количеством истребителей и БПЛА уничтожаются укрытия террористической группировки РКК, пещеры, используемые как убежища.

По информации, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба, генерал армии Яшар Гюлер и командующие войсками следят за операциями на севере Ирака из командного центра управления. Министр получает данные о ходе антитеррористических операций от командующих объединениями и дает поручения. В то же время Х.Акар и руководство армии наблюдают в командном центре за кадрами с БПЛА о ходе операций.