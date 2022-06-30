Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в среду в соцсетях.
Удар по боевикам нанесен в зонах антитеррористических операций Pençe-Kilit и Pençe-Kaplan.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.