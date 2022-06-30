Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в среду в соцсетях.

Удар по боевикам нанесен в зонах антитеррористических операций Pençe-Kilit и Pençe-Kaplan.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.