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Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Другие страны
30 июня 2022 г. 07:09
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в среду в соцсетях.

Удар по боевикам нанесен в зонах антитеррористических операций Pençe-Kilit и Pençe-Kaplan.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqda 6 terrorçu zərərsizləşdirilib

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