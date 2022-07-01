Турецкая армия нейтрализовала 10 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 10 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

ВС Турции нейтрализовали 10 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в соцсетях.

Удар по боевикам нанесен в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.

В Минобороны Турции подчеркнули, что ни одна точка севера Ирака и Сирии не является безопасной для террористов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.