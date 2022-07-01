Турецкая армия нейтрализовала 10 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 10 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в соцсетях.
Удар по боевикам нанесен в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.
В Минобороны Турции подчеркнули, что ни одна точка севера Ирака и Сирии не является безопасной для террористов.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.