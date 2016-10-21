 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкая армия наносит авиаудары по позициям террористических группировок ИГИЛ и PYD

    Уничтожены 40 мишеней ИГИЛ и 6 мишеней РПК

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции на 59-й день антитеррористической операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата") в Сирии нанесли 46 авиаударов по позициям террористических PYD и YPG (сирийские ветви террористической РПК) и террористической группировки ИГИЛ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, уничтожены 40 мишеней ИГИЛ и 6 мишеней РПК. 

    Согласно информации, Сирийская армия свободы (оппозиция) в рамках операции Fırat kalkanı очистила от террористов территорию площадью 1 265 кв. м. 

    В 59-й день операции погибли 3 члена оппозиционных сил, еще 11 ранены. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi