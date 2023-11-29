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Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять глава МИД

Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять глава МИД Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 03:57
Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять глава МИД

Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что Фидан на полях встречи в Нью-Йорке "проведет серию встреч вместе с коллегами - представителями министерской группы по урегулированию в Газе, которая была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии".

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