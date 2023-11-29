Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять глава МИД

Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту.

Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что Фидан на полях встречи в Нью-Йорке "проведет серию встреч вместе с коллегами - представителями министерской группы по урегулированию в Газе, которая была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии".