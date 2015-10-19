Турция ждет, что ЕС продолжит финансировать прием беженцев в стране

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Анкара рассматривает предложение ЕС о выделении 3 миллиардов евро Турции на прием беженцев как приемлемое лишь на первом этапе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.

"Сейчас идет речь о 3 миллиардах евро. Но мы говорим о такой сумме лишь на первом этапе. Мы не хотим ее фиксировать, поскольку потребности могут увеличиваться, и они должны оцениваться ежегодно", - заявил Давутоглу в интервью телеканалу Ahaber в понедельник.

Он добавил, что деньги на прием беженцев должны поступать не из фонда IPA, из которого финансируются мероприятия по подготовке вступления Турции в ЕС, а из специально созданного фонда.

По итогам состоявшегося в минувший четверг саммита ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил журналистам, что Евросоюз одобрил план действий по миграции с Турцией, о финансовой помощи планируется договориться позже. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Евросоюз намерен выделить около 3 миллиардов евро на помощь Турции в сдерживании потока сирийских беженцев в Европу. В воскресенье кризис с беженцами обсуждался в ходе визита Меркель в Стамбул на ее переговорах с президентом и премьером Турции.