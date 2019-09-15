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Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400

Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400

Поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 в Турцию завершена.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении турецкого Минобороны в воскресенье.

"Сегодня завершилась поставка на авиабазу Мюртед в провинции Анкара компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа", – говорится в сообщении.

Продолжается обучение персонала и установка систем ПВО. Планируется, что к апрелю 2020 года они будут введены в действие.

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