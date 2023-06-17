Яшар Гюлер: Зерновая сделка важна для продбезопаности

Турция считает важной реализацию черноморской зерновой инициативы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.
"В рамках реализации черноморской зерновой инициативы к настоящему времени на мировые рынки вывезено порядка 32 млн тонн сельхозпродукции, для чего было задействовано около тысячи судов. Продолжение быстрых, безопасных и плановых поставок зерновых является важным [для обеспечения продовольственной безопасности]", - сказал он.