Турция задействует международные механизмы для отмены смертного приговора Мурси

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Анкара намерена использовать все возможные международные механизмы, чтобы добиться отмены смертного приговора бывшему президенту Египта Мухаммеду Мурси. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В субботу суд в Каире вынес предварительный смертный приговор Мурси и другим подозреваемым по делам о шпионаже и бегстве из тюрем, организации нападений на силы правопорядка в дни массовых народных волнений начала 2011 года.

"Мы ведем консультации с Саудовской Аравией, Катаром и другими странами Персидского залива, намерены задействовать международное сообщество для решения этого вопроса. Планируем в ближайшее время привести в действие все возможные международные механизмы, прежде всего, комиссию по правам человека ООН", - заявил Калын, комментируя реакцию Анкары на вынесенный Мурси смертный приговор.

Он добавил, что приведение в исполнение смертного приговора Мурси может ввергнуть в хаос ближневосточный регион.