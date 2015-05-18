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    Турция задействует международные механизмы для отмены смертного приговора Мурси

    Приведение в исполнение приговора Мурси может ввергнуть в хаос ближневосточный регион, заявил пресс-секретарь президента Турции

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Анкара намерена использовать все возможные международные механизмы, чтобы добиться отмены смертного приговора бывшему президенту Египта Мухаммеду Мурси. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

    В субботу суд в Каире вынес предварительный смертный приговор Мурси и другим подозреваемым по делам о шпионаже и бегстве из тюрем, организации нападений на силы правопорядка в дни массовых народных волнений начала 2011 года.

    "Мы ведем консультации с Саудовской Аравией, Катаром и другими странами Персидского залива, намерены задействовать международное сообщество для решения этого вопроса. Планируем в ближайшее время привести в действие все возможные международные механизмы, прежде всего, комиссию по правам человека ООН", - заявил Калын, комментируя реакцию Анкары на вынесенный Мурси смертный приговор.

    Он добавил, что приведение в исполнение смертного приговора Мурси может ввергнуть в хаос ближневосточный регион.

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