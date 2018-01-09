Турция вызвала посла РФ из-за нарушения режима прекращения огня в Идлибе

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции вызвало во вторник послов России и Ирана в связи с тем, что правительственные силы Сирии "нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб".

Как передает Report, об этом сoобщает турецкий СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

Сообщается, что в МИД Турции был вызван также посол Ирана, другой страны — гаранта перемирия в Сирии. Посольство РФ в Анкаре никак не комментирует данную информацию.