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    Турция вызвала посла РФ из-за нарушения режима прекращения огня в Идлибе

    Об этом сoобщает турецкий СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве республики

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции вызвало во вторник послов России и Ирана в связи с тем, что правительственные силы Сирии "нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб".

    Как передает Report, об этом сoобщает турецкий СМИ со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

    Сообщается, что в МИД Турции был вызван также посол Ирана, другой страны — гаранта перемирия в Сирии. Посольство РФ в Анкаре никак не комментирует данную информацию.

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