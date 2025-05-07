О нас

Турция выразила солидарность с Пакистаном на фоне агрессии Индии

Турция выразила солидарность с Пакистаном на фоне агрессии Индии Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммедом Исхаком Даром.
Другие страны
7 мая 2025 г. 06:57
Турция выразила солидарность с Пакистаном на фоне агрессии Индии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммедом Исхаком Даром.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Пакистана.

Согласно информации, турецкий министр выразил солидарность с Пакистаном на фоне неспровоцированной военной агрессии Индии.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Исхаку Дару, чтобы выразить солидарность Турции с Пакистаном против неспровоцированной агрессии Индии, нарушающей суверенитет Пакистана и убивающей невинных мирных жителей. Он выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере региональной безопасности. Оба министра договорились оставаться в тесном взаимодействии по вопросам развития ситуации", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, ВВС Пакистана сбили пять индийских истребителей, был нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре индийской армии на линии контроля в Азад Джамму и Кашмире. В частности был уничтожен штаб 12-й пехотной бригады 9-й дивизии 15-го корпуса, ключевого тактического формирования индийской армии, участвующего в передовых операциях в регионе.

Позднее в СМИ появились кадры, на которых индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Hindistanın təcavüzü fonunda Pakistanla həmrəy olduğunu bildirib

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi