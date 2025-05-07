Турция выразила солидарность с Пакистаном на фоне агрессии Индии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммедом Исхаком Даром.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммедом Исхаком Даром.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе МИД Пакистана.

Согласно информации, турецкий министр выразил солидарность с Пакистаном на фоне неспровоцированной военной агрессии Индии.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Исхаку Дару, чтобы выразить солидарность Турции с Пакистаном против неспровоцированной агрессии Индии, нарушающей суверенитет Пакистана и убивающей невинных мирных жителей. Он выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере региональной безопасности. Оба министра договорились оставаться в тесном взаимодействии по вопросам развития ситуации", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, ВВС Пакистана сбили пять индийских истребителей, был нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре индийской армии на линии контроля в Азад Джамму и Кашмире. В частности был уничтожен штаб 12-й пехотной бригады 9-й дивизии 15-го корпуса, ключевого тактического формирования индийской армии, участвующего в передовых операциях в регионе.

Позднее в СМИ появились кадры, на которых индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля.