Турция выразила готовность стать хозяйкой нового раунда переговоров по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил на переговорах в Москве готовность республики стать хозяйкой нового раунда мирных переговоров по Украине и оказать любую поддержку урегулированию конфликта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил на переговорах в Москве готовность республики стать хозяйкой нового раунда мирных переговоров по Украине и оказать любую поддержку урегулированию конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет проправительственная газета Hürriyet.

Фидан находится в Москве с двухдневным визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. 26 мая он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Фидана также принял президент России Владимир Путин.

Другой важной темой на переговорах, как отмечает Hürriyet, является ситуация в Сирии. "Анкара хочет, чтобы Россия продолжала поддерживать политическую и территориальную целостность Сирии", - говорится в публикации.

В повестке встреч Фидана в Москве также двусторонние отношения.