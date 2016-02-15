Турция выделит Украине кредит в 50 млн. долларов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Украина и Турция подписали кредитное соглашение о предоставлении кредита в размере 50 миллионов долларов сроком на 5 лет под 2,5% годовых в рамках общей макрофинансовой помощи от стран "Большой двадцатки".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, документ был подписан в Киеве в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу. Глава турецкого правительства впервые находится с визитом в Украине. С украинской стороны документ подписала министр финансов Наталья Яресько.

"Хотел бы поблагодарить народ Турции за поддержку Украины, ее территориальной целостности. Наши страны защищают свои страны и своих граждан, свою территориальную целостность и суверенитет, - сказал Яценюк. - У нас также значительный экономический диалог. На повестке дня - завершение создания зоны свободной торговли. Мы ценим присутствие турецких инвесторов в украинской экономике. Все наши министры готовы к диалогу по каждой сфере".

В свою очередь Давутоглу выразил готовность к экономическому и политическому сотрудничеству с Украиной.