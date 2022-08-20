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Турция вновь обратилась к Швеции и Финляндии по поводу террористов

Турция вновь обратилась к Швеции и Финляндии по поводу террористов Турция так и не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму.
Другие страны
20 августа 2022 г. 21:15
Турция вновь обратилась к Швеции и Финляндии по поводу террористов

Турция так и не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Положительного ответа на наши запросы по экстрадиции мы не получили. Мы обновили наше обращение и вновь напомнили о наших запросах", - сказал он.

Напомним, что Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности перед саммитом НАТО в Мадриде. Документ инициировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə terrorçularla bağlı İsveç və Finlandiyaya yenidən müraciət edib

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