Турция вновь обратилась к Швеции и Финляндии по поводу террористов

Турция так и не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму.

Турция так и не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Положительного ответа на наши запросы по экстрадиции мы не получили. Мы обновили наше обращение и вновь напомнили о наших запросах", - сказал он.

Напомним, что Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности перед саммитом НАТО в Мадриде. Документ инициировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом.