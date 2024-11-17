Турция включила в план развития на 2025 год запуск реактора АЭС "Аккую"

Турция планирует ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС "Аккую" и получать с него до 64 ГВт электоэнергии в течение 2025 года.

Турция планирует ввести в эксплуатацию первый реактор АЭС "Аккую" и получать с него до 64 ГВт электоэнергии в течение 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в утвержденном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом плане развития страны на 2025 год.

"Работы по завершению строительства АЭС "Аккую", первой атомной электростанции в Турции, продолжаются, и в 2023 году на площадку было доставлено ядерное топливо. Первый энергоблок электростанции общей установленной мощностью 4 800 МВт, которая по окончании строительства обеспечит примерно 10% потребностей Турции в электроэнергии, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году", - отмечается в документе.

В программе развития отмечено, что в 2025 году страна в дополнение к имеющимся электрогенерирующим мощностям получит еще 1 200 МВт в сфере атомной энергетики. По общим объемам производства электричества запланирован рост на 64 ГВт за счет непосредственно АЭС.

"Строительство АЭС "Аккую" продолжится, на первом энергоблоке начнется пробное производство электричества, включая соответствующие тесты", - говорится в документе.

Отметим, что АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, она состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").