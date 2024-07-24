Хакан Фидан: Турция продолжает усилия по урегулированию конфликта в Украине

Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры.

Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sözcü, об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Мы готовы сделать все возможное в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Конечно, продолжаются переговоры и встречи, как открытые, так и закрытые. Они ведутся и со сторонами конфликта, и с теми, кто поддерживает этот процесс. Мы делаем все возможное и продолжим прилагать усилия, так как обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является для нас важным", - сказал министр.

Ранее в марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между РФ и Украиной. В Анкаре неоднократно предлагали Турцию в качестве площадки для переговоров по подобию стамбульских, заявляя о готовности стать на них посредником.