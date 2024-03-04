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Турция в 2023 году снизила импорт нефти на 6%

Турция в 2023 году снизила импорт нефти на 6% Турция в 2023 году импортировала 31,4 млн тонн нефти, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году. При этом в страну значительно вырос поток поставок нефтепродуктов: на 26,8%, до 12,5 млн тонн.
Другие страны
4 марта 2024 г. 21:00
Турция в 2023 году снизила импорт нефти на 6%

Турция в 2023 году импортировала 31,4 млн тонн нефти, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году. При этом в страну значительно вырос поток поставок нефтепродуктов: на 26,8%, до 12,5 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в документах Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Пятерка крупнейших поставщиков нефти в Турцию за год не изменилась, однако теперь ее возглавляет Россия, экспортировавшая в страну в прошлом году 10,7 млн тонн, но на 10,8% меньше, чем в 2022 году.

Бывший в 2022 году крупнейшим поставщиком нефти в Турцию Ирак по итогам 2023 года стал по этому показателю вторым, снизив отгрузки на 21,6%, до 9,8 млн тонн. Импорт из Казахстана вырос на 35,3%, до 5,7 млн тонн, из Саудовской Аравии - на 14,4%, до 1,9 млн тонн. Нигерия снизила экспорт в Турцию на 9,2%, до 1,08 млн тонн.

Снижение импорта нефти Турцией в 2023 году может быть обусловлено увеличением закупок нефтепродуктов более чем на четверть. Их крупнейшим поставщиком, как и в предыдущий год, стала Россия, увеличившая импорт в 2,5 раза, до 10,2 млн тонн.

Вторым по величине поставщиком нефтепродуктов стал Израиль - 604 тысячи тонн (-40,6% к 2022 году), третьим - Греция с результатом 528 тысяч тонн (-16% к 2022 году). Поставки нефтепродуктов из Италии сократились в 5,5 раз, до 158 тысяч тонн.

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