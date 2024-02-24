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В Анкаре выразили уверенность в возможности дипломатического решения конфликта между Украиной и РФ

В Анкаре выразили уверенность в возможности дипломатического решения конфликта между Украиной и РФ МИД Турции выразил уверенность в том, что со временем в украинском конфликте возникнут подходящие условия для дипломатического урегулирования.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 11:41
В Анкаре выразили уверенность в возможности дипломатического решения конфликта между Украиной и РФ

МИД Турции выразил уверенность в том, что со временем в конфликте между Украиной и РФ возникнут подходящие условия для дипломатического урегулирования.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи со второй годовщиной начала войны между Россией и Украиной.

"Война в Украине продолжается уже второй год, разрушительное воздействие на Украину растет, и усугубляются его негативные последствия на региональном и глобальном уровнях. Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам возобновить дипломатический процесс", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого урегулирования на основе независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ankara Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin diplomatik yolla həllinin mümkünlüyünə inanır

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