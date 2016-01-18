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    ​Турция создает в Сомали военно-учебную базу

    Согласно утвержденному ООН плану, в военно-учебном лагере учения будут проходить 10 500 сомалийских солдат

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Турция создает военную базу в имеющем после залива Басра (Персидский залив) выход в Красное море Аденском заливе на территории Сомали.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Al-Jazeera", Турция уже долгие годы оказывает помощь Сомали и данная помощь в сфере военного сотрудничества будет продолжена.

    В информации отмечается, что согласно утвержденному ООН плану, в создаваемом Турцией в Сомали военно-учебном лагере учения будут проходить 10 500 сомалийских солдат.

    200 турецким солдатам предоставили полномочия для проведения учений и охраны безопасности военной базы.

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