​Турция создает в Сомали военно-учебную базу

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Турция создает военную базу в имеющем после залива Басра (Персидский залив) выход в Красное море Аденском заливе на территории Сомали.

Как сообщает Report со ссылкой на "Al-Jazeera", Турция уже долгие годы оказывает помощь Сомали и данная помощь в сфере военного сотрудничества будет продолжена.

В информации отмечается, что согласно утвержденному ООН плану, в создаваемом Турцией в Сомали военно-учебном лагере учения будут проходить 10 500 сомалийских солдат.

200 турецким солдатам предоставили полномочия для проведения учений и охраны безопасности военной базы.