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Турция следит за выполнением статей Конвенции Монтрё

Турция следит за выполнением статей Конвенции Монтрё Турция следит за выполнением статей Конвенции Монтрё, предусматривающие ограничение прохода военных кораблей через свои проливы.
Другие страны
1 марта 2022 г. 11:25
Турция следит за выполнением статей Конвенции Монтрё

Турция продолжает следить за выполнением статей Конвенции Монтрё, в том числе предусматривающих ограничение прохода военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует телеканал NTV.

Между тем накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор. Он при этом не уточнил, когда Анкара сделала указанное предупреждение.

Чавушоглу также заявил, что Анкара рассматривает происходящее в Украине как войну, вследствие чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё. Как ранее пояснил министр, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.

Хулусу Акар также заявил о том, что Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.

"Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику", - приводит слова Акара телеканал A Haber.

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Версия на английском языке Turkiye monitoring implementation of Montreux Convention

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