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Турция, Румыния и Болгария могут создать группу по разминированию своих вод в Черном море

Турция, Румыния и Болгария могут создать группу по разминированию своих вод в Черном море Турция, Румыния и Болгария в ноябре могут сформировать совместную группу по расчистке своих территориальных вод от мин.
Другие страны
10 октября 2023 г. 15:48

Турция, Румыния и Болгария в ноябре могут сформировать совместную группу по расчистке своих территориальных вод от мин.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание совместных сил для обезвреживания мин, которые могли попасть в их воды из-за действий в Украине", - информирует агентство.

Источники сообщают, что страны все еще прорабатывают детали соглашения, но могут создать совместную группу уже в следующем месяце.

"Одна из целей миссии - демонстрация того, что эти три страны способны сами решить проблему, заявил один из источников", - пишет агентство.

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