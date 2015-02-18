Турция разрешила готовить на своей территории сирийских повстанцев для борьбы с ИГ

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Власти Турции согласились предоставить место для тренировочных баз по подготовке отрядов сирийской оппозиции, которые будут сражаться с "Исламским государством" (ИГ). Это подтвердила во вторник в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, с Анкарой достигнута принципиальная договоренность. "Как мы говорили раньше, Турция согласилась быть одной из стран региона, где будет реализована программа по подготовке и снабжению умеренной сирийской оппозиции", - сказала Псаки.

В Вашингтоне рассчитывают, что соглашение будет в скором времени подписано. Начало реализации программы намечено на март.