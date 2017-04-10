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    Турция предложила провести встречу по Сирии в Тегеране в закрытом режиме

    Встреча в Тегеране запланирована на 18-19 апреля© РИА Новости

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Власти Турции предложили провести в Тегеране встречу стран-гарантов перед переговорами в Астане по Сирии в закрытом для прессы режиме.

    Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

    Встреча в Тегеране запланирована на 18-19 апреля. Следующий раунд переговоров в Астане — на 3-4 мая.

    По его словам, новый раунд переговоров в Астане будет зависеть от результатов этой встречи в Тегеране.

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