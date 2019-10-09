​Турция проинформировала НАТО об операции в САР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс был проинформирован турецкими властями об операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "у нашего союзника Турции есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности. НАТО было проинформировано властями Турции об операции на севере Сирии", - отметил Столтенберг.

По его словам, необходимо избегать действий, способных еще сильнее дестабилизировать регион. Генсек НАТО выразил надежду на сдержанность Турции и призвал принимать взвешенные и пропорциональные решения.