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Турция проинформировала НАТО об операции в САР

​Турция проинформировала НАТО об операции в САР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс был проинформирован турецкими властями об операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "у нашего союзника Турции есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности. НАТО было проинформировано властями Турции об операции на севере Сирии", - отметил Столтенберг.

По его словам, необходимо избегать действий, способных еще сильнее дестабилизировать регион. Генсек НАТО выразил надежду на сдержанность Турции и призвал принимать взвешенные и пропорциональные решения.

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