Турция продолжит сотрудничество с Россией и Ираном в Сирии

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Турция будет продолжать сотрудничество с Россией и Ираном в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров в Москве.

"Анкара и Москва едины во мнении о необходимости уничтожения всех террористических организаций в Сирии. Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Ираном по Сирии и региональным вопросам", - сказал глава МИД.

Как отмечает агентство, российско-турецкие переговоры в столице РФ продлились полтора часа. В состав турецкой делегации вошли официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков. На встрече обсуждалась ситуация на северо-востоке Сирии.

Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкая сторона остается приверженной принципам территориальной целостности Сирии и, будучи страной-гарантом, готова противостоять попыткам подорвать ее.