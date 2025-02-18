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Турция продолжит работать над вопросом безопасности судоходства в Черном море

Турция продолжит работать над вопросом безопасности судоходства в Черном море Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит работать над вопросом обеспечения безопасности судоходства в Черном море.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 19:02
Турция продолжит работать над вопросом безопасности судоходства в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит работать над вопросом обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Как передает Report, об Эрдоган сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важным вопросом остается коммерческое судоходство в Черном море. Наша страна продолжит работать над внедрением мер, направленных на обеспечение безопасности. Мы считаем, что такие меры, которые могут быть реализованы в Черном море, послужат важной мерой укрепления доверия в переговорном процессе", - сказал он.

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