Турция продолжит работать над вопросом безопасности судоходства в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит работать над вопросом обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит работать над вопросом обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Как передает Report, об Эрдоган сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важным вопросом остается коммерческое судоходство в Черном море. Наша страна продолжит работать над внедрением мер, направленных на обеспечение безопасности. Мы считаем, что такие меры, которые могут быть реализованы в Черном море, послужат важной мерой укрепления доверия в переговорном процессе", - сказал он.