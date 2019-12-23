Турция продолжит поддержку Ливии

Подписание двух меморандумов между Турцией и Ливией - стратегически важный шаг по обеспечению интересов обеих государств в регионе.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", oб этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии спуска на воду подводной лодки Pirireis на военной верфи Гельджук на северо-западе страны.

Акар подчеркнул значимость меморандумов «Об ограничении морской юрисдикции» и «О безопасности и военном сотрудничестве» между Анкарой и Триполи.

«Оба документа соответствуют нормам международного права и не противоречит ни одной из резолюций ООН. Турция и Ливия дали понять, что не позволят изменить статус-кво в регионе и обеспечили защиту своих прав»,- сказал министр.

Глава оборонного ведомства Турции отметил, что Анкара продолжит поддержку жителей Ливии до полного обеспечения мира, стабильности и безопасности в этой стране, «точно также, как делает это сегодня в Сирии».