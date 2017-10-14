Турция продолжает переброску военной техники в сирийский Идлиб

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Турецкая военная техника и персонал перебрасываются в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается процесс создания наблюдательных постов ВС Турции в соответствии с астанинскими соглашениями, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (PKK).

По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в 10 районах Идлиба.