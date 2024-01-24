О нас

Турция призвала Израиль к политическому урегулированию на Ближнем Востоке

Турция призвала Израиль к политическому урегулированию на Ближнем Востоке Турция призывает Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию ситуации в Ближневосточном регионе.
Другие страны
24 января 2024 г. 05:04
Турция призвала Израиль к политическому урегулированию на Ближнем Востоке

Турция призывает Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию ситуации в Ближневосточном регионе.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, продолжающаяся война в Газе и за ее пределами "не может принести ни мира, ни капитуляции".

"Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность. На нас лежит историческая ответственность остановить эту войну", - указал Х.Фидан.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsrailə Fələstinlə bağlı çağırış edib

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56
Волонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах
ФотоВолонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах
18 января 2024 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi