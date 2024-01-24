Турция призвала Израиль к политическому урегулированию на Ближнем Востоке

Турция призывает Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию ситуации в Ближневосточном регионе.

Турция призывает Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию ситуации в Ближневосточном регионе.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, продолжающаяся война в Газе и за ее пределами "не может принести ни мира, ни капитуляции".

"Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность. На нас лежит историческая ответственность остановить эту войну", - указал Х.Фидан.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.