Турция призвала Израиль и Иран избежать перерастания напряженности в постоянный конфликт

Турция призвала Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к перерастанию напряженности между ними в постоянный конфликт.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД республики.
"В свете последних событий становится все более очевидным, что напряженность, изначально вызванная незаконным нападением Израиля на посольство Ирана в Дамаске, рискует перерасти в постоянный конфликт. Турция внимательно следит за развитием событий. Призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта", - говорится в документе.
В заявлении также говорится, что приоритетом международного сообщества должно стать прекращение конфликта в Газе и обеспечение прочного мира путем создания независимого палестинского государства.