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Турция призвала Израиль и Иран избежать перерастания напряженности в постоянный конфликт

Турция призвала Израиль и Иран избежать перерастания напряженности в постоянный конфликт Турция призвала Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к перерастанию напряженности между ними в постоянный конфликт.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 14:32
Турция призвала Израиль и Иран избежать перерастания напряженности в постоянный конфликт

Турция призвала Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к перерастанию напряженности между ними в постоянный конфликт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД республики.

"В свете последних событий становится все более очевидным, что напряженность, изначально вызванная незаконным нападением Израиля на посольство Ирана в Дамаске, рискует перерасти в постоянный конфликт. Турция внимательно следит за развитием событий. Призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что приоритетом международного сообщества должно стать прекращение конфликта в Газе и обеспечение прочного мира путем создания независимого палестинского государства.

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Версия на английском языке Türkiye calls on Israel, Iran to refrain from steps that could lead to wider conflict

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