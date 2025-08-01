Турция призвала Италию и Ливию к многосторонней координации в борьбе с нелегальной миграцией

Турция призвала Италию и Ливию к многосторонней координации в борьбе с нелегальной миграцией

Лидеры Турции, Италии и Ливии обсудили на трехстороннем саммите в Стамбуле совместные меры по противодействию нелегальной миграции в Средиземноморском регионе.

Как сообщает Report, в официальном заявлении канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркивается важность консолидированных усилий трех государств в этом вопросе.

В ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой ливийского правительства Абдулхамидом Дибейбе были рассмотрены не только текущие вопросы сотрудничества, но и региональные проблемы, в том числе миграционный кризис, говорится в заявлении.

"Президент Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества трех стран в борьбе с вызовами, с которыми сталкивается Средиземноморский бассейн, включая нелегальную миграцию. Президент также отметил, что для устранения источника нелегальной миграции необходимы долгосрочные и устойчивые решения, и в этом вопросе требуется многосторонняя координация", - подчеркнули в канцелярии турецкого лидера.