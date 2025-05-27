Турция приветствует решение США и Европы о снятии санкций с Сирии

Турция приветствует решение США и Европы о снятии санкций с Сирии

Турция и Россия продолжат прилагать усилия для защиты суверенитета и обеспечения стабильности в Сирии.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Москве на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, новые сирийские власти продолжают борьбу с терроризмом и организованной преступностью в стране.

"Турция приветствует решение США и Европы о снятии санкций с Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также приложил дипломатические усилия в этом вопросе", - сказал он.

По словам Фидана, Турция и Россия продолжат контакты с новыми властями Сирии и усилия для обеспечения суверенитета, территориальной целостности и благополучия этой страны.