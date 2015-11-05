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    Турция приветствует отказ США от поставок оружия сирийским курдам

    Пресс-секретарь МИД Турции: Позиция США больше не вызывает озабоченности

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ МИД Турции выразил в четверг удовлетворение позицией США, согласно которой снабжение американским оружием сил сирийских курдов не планируется, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Накануне представитель Центрального командования США на Ближнем Востоке и в Северной Африке (CENTCOM) Стив Уоррен заявил, что Соединенные Штаты намерены и дальше снабжать формирования сирийской арабской оппозиции оружием и боеприпасами, но не курдов, как этого опасается Турция.

    "Мы с удовлетворением восприняли это. Ранее мы передали нашу озабоченность. Будем следить, как это будет реализовано", - заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич журналистам.

    Турция, на территории которой проживает несколько миллионов курдов, с одной стороны является союзником США по борьбе с ИГ в регионе, а с другой опасается, что оружие может попасть к боевикам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

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