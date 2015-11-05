Турция приветствует отказ США от поставок оружия сирийским курдам

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ МИД Турции выразил в четверг удовлетворение позицией США, согласно которой снабжение американским оружием сил сирийских курдов не планируется, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне представитель Центрального командования США на Ближнем Востоке и в Северной Африке (CENTCOM) Стив Уоррен заявил, что Соединенные Штаты намерены и дальше снабжать формирования сирийской арабской оппозиции оружием и боеприпасами, но не курдов, как этого опасается Турция.

"Мы с удовлетворением восприняли это. Ранее мы передали нашу озабоченность. Будем следить, как это будет реализовано", - заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич журналистам.

Турция, на территории которой проживает несколько миллионов курдов, с одной стороны является союзником США по борьбе с ИГ в регионе, а с другой опасается, что оружие может попасть к боевикам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.