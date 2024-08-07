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Турция присоединилась к процессу против Израиля в Международном суде ООН

Турция присоединилась к процессу против Израиля в Международном суде ООН Турция подала обращение в Международный суд ООН для присоединения к процессу, инициированному против Израиля по иску ЮАР.
Другие страны
7 августа 2024 г. 18:22
Турция присоединилась к процессу против Израиля в Международном суде ООН

Турция подала обращение в Международный суд ООН для присоединения к процессу, инициированному против Израиля по иску ЮАР.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на TRT Haber.

По его данным, 47-страничный документ передали в инстанцию cегодня посол Турции в Гааге Сельчук Унал и делегация турецкого парламента, которую возглавляет председатель комиссии по правовым вопросам Джунейт Юксель.

Текст обращения будет размещен на сайте суда в ближайшие дни, отмечает TRT Haber.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что обращение Анкары основано на статье 63 Статута Международного суда ООН. "Ни одна страна в мире не стоит выше международного права. Дело, находящееся на рассмотрении Международного суда ООН, имеет огромное значение для того, чтобы преступления Израиля не остались безнаказанными", - написал дипломат в X.

Он призвал израильские власти прекратить нападения на Газу и открыть КПП "Рафах" для скорейшей доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи, что ранее предписал суд в Гааге.

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