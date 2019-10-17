Турция приостановит операцию в Сирии

Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Он уточнил, что США будут содействовать выводу вооруженных курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии.

Кроме того, США не будут вводить новые санкции в отношении Турции. Пенс уточнил, что Вашингтон отменит введенные против Анкары санкции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне ее операции в Сирии.