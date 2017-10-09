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    Турция и США приостановили взаимную выдачу виз

    В ответ на арест сотрудника консульства США в Стамбуле США приостановила выдачу виз гражданам Турции

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Турция ответила на решение властей США приостановить выдачу виз гражданам этой страны.

    Как передает Report, соответствующее заявление на своей странице в Twitter-е разместило посольство Турции в Вашингтоне.

    В заявлении отмечается, что в ответ на решение правительства США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех своих дипломатических миссиях, находящихся на территории Турции, правительство Турции также приостанавливает выдачу виз американским гражданам со стороны посольств и консульств.

    Отметим, что в ответ на арест сотрудника консульства США в Стамбуле США приостановила выдачу виз гражданам Турции. 

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