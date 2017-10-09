Турция и США приостановили взаимную выдачу виз

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Турция ответила на решение властей США приостановить выдачу виз гражданам этой страны.

Как передает Report, соответствующее заявление на своей странице в Twitter-е разместило посольство Турции в Вашингтоне.

В заявлении отмечается, что в ответ на решение правительства США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех своих дипломатических миссиях, находящихся на территории Турции, правительство Турции также приостанавливает выдачу виз американским гражданам со стороны посольств и консульств.

Отметим, что в ответ на арест сотрудника консульства США в Стамбуле США приостановила выдачу виз гражданам Турции.