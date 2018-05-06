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    Турция пригрозила США ответными мерами на санкции по С-400

    Глава МИД Турции на следующей неделе поедет с визитом в США

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Турция примет ответные меры против США, если Вашингтон заблокируют поставки Анкаре истребителей F-35.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

    По его словам, отмена продажи F-35 неприемлема.

    Отметим, что Мевлют Чавушоглу на следующей неделе поедет с визитом в США, где обсудит этот вопрос. 

    В середине апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, покупка Анкарой С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35.

    На прошлой неделе Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык санкций по вопросу поставок С-400, с ней так разговаривать нельзя.

    Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"  в конце прошлого года.

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