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Турция предупредила Швецию в связи с намеченной акцией РРК

Турция предупредила Швецию в связи с намеченной акцией РРК Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции в связи с намеченной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников террористической организации РРК.
Другие страны
20 января 2023 г. 22:35
Турция предупредила Швецию в связи с намеченной акцией РРК

Посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции в связи с намеченной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников террористической организации РРК.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Было заявлено, что связанные с РРК круги объявили о проведении завтра демонстрации в центре Стокгольма и что разрешение пропагандистской деятельности террористических организаций и их сторонников является явным нарушением трехстороннего соглашения (между Турцией, Швецией и Финляндией – ред.)", - сообщил собеседник агентства.

Также он утверждает, что на 21 января было разрешено "сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме".

"Послу было подчеркнуто, что мы самым решительным образом осуждаем указанную провокационную акцию, которая явно является преступлением на почве ненависти, что такое отношение Швеции неприемлемо. Мы ожидаем, что эта акция не будет разрешена и что оскорбление священных ценностей не может быть защищено под видом "демократических прав", - добавил он.

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