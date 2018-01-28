Турция предупредила министра обороны Греции не приближаться к своему острову

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Корабль, на борту которого находился министр обороны Греции, Панос Камменос, получил предупреждение не приближаться к турецкому острову Кардаг.

Как передает Report, со ссылкой на Haberturk, во время инцидента напряженности не наблюдалось.

Корабль с греческим министром после получения соответствующего предупреждения покинул территориальные воды Турции.

Отметим, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырымвысказался по поводу инцидентов вокруг острова.

“В то время как мы боремся с террором некоторые наши соседи пытаются ловить рыбу в мутной воде. Мы этого не приветствуем и не одобряем. Если повторится подобное, у нас найдутся против этого меры. Пускай никто не беспокоится об этом,” -заявил турецкий премьер.

Впервые турецкий остров Кардаг стал причиной кризиса между двумя странами в 1996 году. С тех пор оспариваемый греческой стороной остров является чувствительным вопросом в двусторонних отношениях.