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    Турция предупредила министра обороны Греции не приближаться к своему острову

    Впервые турецкий остров Кардаг стал причиной кризиса между двумя странами в 1996 году© "Habertürk"

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Корабль, на борту которого находился министр обороны Греции, Панос Камменос, получил предупреждение не приближаться к турецкому острову Кардаг.

    Как передает Report, со ссылкой на Haberturk, во время инцидента напряженности не наблюдалось.

    Корабль с греческим министром после получения соответствующего предупреждения покинул территориальные воды Турции.

    Отметим, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырымвысказался по поводу инцидентов вокруг острова.

    В то время как мы боремся с террором некоторые наши соседи пытаются ловить рыбу в мутной воде. Мы этого не приветствуем и не одобряем. Если повторится подобное, у нас найдутся против этого меры. Пускай никто не беспокоится об этом,” -заявил турецкий премьер.

    Впервые турецкий остров Кардаг стал причиной кризиса между двумя странами в 1996 году. С тех пор оспариваемый греческой стороной остров является чувствительным вопросом в двусторонних отношениях. 

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