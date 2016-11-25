Турция предложила Израилю дополнительную помощь

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Турции предложило Израилю дополнительную помощь в виде крупного пожарного самолета.

Как передает Report, об этом заявил премьер министр Израиля Беньямин Нетаниягу.

По его словам, Израиль с благодарностью принимает предложение и очень признателен Турции за оказанную помощь.

Напомним, что на данный момент в Израиль прилетели самолеты Греции, Италии, Харватии, России, Кипра и Турции. Скоро должны прибыть дополнительные самолеты из Украины, Азербайджана, Франции, а так же самолет "Супертанкер" из США.