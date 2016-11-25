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    Турция предложила Израилю дополнительную помощь

    Об этом заявил премьер министр Израиля Беньямин Нетаниягу

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Турции предложило Израилю дополнительную помощь в виде крупного пожарного самолета.

    Как передает Report, об этом заявил премьер министр Израиля Беньямин Нетаниягу.

    По его словам, Израиль с благодарностью принимает предложение и очень признателен Турции за оказанную помощь.

    Напомним, что на данный момент в Израиль прилетели самолеты Греции, Италии, Харватии, России, Кипра и Турции. Скоро должны прибыть дополнительные самолеты из Украины, Азербайджана, Франции, а так же самолет "Супертанкер" из США.

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